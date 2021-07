Argentinier De Paul wechselt zu Atletico Madrid

Der spanische Fußball-Meister Atletico Madrid hat den argentinischen Nationalspieler Rodrigo de Paul verpflichtet. Man habe mit dessen bisherigem italienischen Verein Udinese Calcio eine Einigung über den Transfer des 27-jährigen Mittelfeldspielers erzielt, teilte Atletico am Montag mit. De Paul werde einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Über die Höhe der Ablösesumme wurde vorerst nichts bekannt.

De Paul hatte am Samstag in Rio de Janeiro an der Seite von Superstar Lionel Messi die Copa America für Argentinien gewonnen. Im Finale wurde Brasilien im Maracana-Stadion mit 1:0 bezwungen. Es war der erste wichtige internationale Titel des zweifachen Weltmeisters in 28 Jahren. Argentinien hatte die Copa America zuletzt 1993 gewonnen. Beim Turnier in Brasilien war der laufstarke und auch technisch versierte de Paul einer der Leistungsträger seines Teams.

(APA)

Bild: Imago