Armbruch und OP bei Freiburger Günter

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Christian Günter vom SC Freiburg hat am Samstag in einem Testspiel einen Unterarmbruch erlitten und ist umgehend operiert worden. Das teilte der Verein am Abend via Twitter mit.

Der Kapitän war im ersten Test der Freiburger Sommervorbereitung gegen Grasshopper Zürich (6:1) nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler unglücklich auf seinem Arm gelandet. Der Linksverteidiger ließ sich umgehend auswechseln, die Diagnose und das Bemühen um eine schnellstmögliche OP bestätigte Trainer Christian Streich nach dem Abpfiff.

(SID) / Bild: Imago