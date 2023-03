Arminia Bielefeld: Neuer Trainer für Fraisl, Prietl & Co.

Uwe Koschinat soll Arminia Bielefeld vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bewahren. Die Ostwestfalen gaben am Donnerstag die Verpflichtung des 51-Jährigen als neuen Cheftrainer bekannt. Koschinat folgt auf Daniel Scherning, der am Dienstag einen Tag nach der Trennung von Sportdirektor Samir Arabi entlassen worden war.

„Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben intern ein klares Anforderungsprofil für unseren neuen Cheftrainer erstellt“, sagte Geschäftsführer Christoph Wortmann: „Uwe Koschinat hat unser volles Vertrauen, unsere Mannschaft mit der Unterstützung aller Arminen zum direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu führen.“

Koschinat, der bis Oktober 2022 den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga coachte, wird am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Tabellenführer Darmstadt 98 sein Debüt geben. „Natürlich haben wir viel Arbeit vor uns“, sagte er: „Umso wichtiger wird es sein, mit Überzeugung und Zuversicht die Dinge anzugehen und dabei alle Fans und Unterstützer geschlossen mitzunehmen, um erfolgreich zu sein.“

Bielefeld, in der vergangenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen, belegt aktuell den Relegationsplatz 16. Bei den akut abstiegsgefährdeten Bielefeldern stehen mit Martin Fraisl, Armin Gremsl, Manuel Prietl, Benjamin Kanuric und Christian Gebauer geich fünf ÖFB-Legionäre unter Vertrag.

Uwe Koschinat ist unser neuer Cheftrainer! 📝

Uwe wird am heutigen Donnerstag bereits das erste Training leiten und am Samstag in der SchücoArena gegen Darmstadt 98 erstmals für unsere Mannschaft verantwortlich sein.#immerdabei pic.twitter.com/nFKu7eNN7P

— DSC Arminia Bielefeld (@arminia) March 9, 2023