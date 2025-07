Arnautovic-Debüt bei CL-Quali-Aufstieg von Roter Stern

Marko Arnautovic hat am Dienstag sein Debüt im Dress von Roter Stern Belgrad gegeben.

Der ÖFB-Rekordteamspieler wurde beim 5:1-Heimerfolg des serbischen Fußball-Meisters gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League in der 73. Minute eingewechselt. Zwei Minuten später ließ der Wiener seine erste Chance aus, kurz darauf erzielte Cherif Ndiaye den fünften Treffer der Heimischen, die auch schon auswärts 1:0 gewonnen hatten.

Der Wechsel des 36-jährigen Ex-Inter-Mailand-Stürmers zu Roter Stern war am Montag vergangener Woche bekannt geworden, beim 7:1-Kantersieg am Samstag in der Liga gegen OFK Belgrad hatte er auf der Tribüne Platz genommen. In Zukunft wird das ÖFB-Ass sukzessive mehr Minuten bekommen, das hatte Trainer Vladan Milojevic angekündigt. Gegner in der 3. CL-Quali-Runde ist am 5./6. bzw. 12. August aller Voraussicht nach Lech Posen, die Polen haben das Hinspiel gegen den isländischen Vertreter Breidablik 7:1 gewonnen und können daher am Mittwoch gelassen antreten. Roter Stern muss zuerst auswärts ran.

(APA) / Bild: Imago