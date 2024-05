Arnautovic: „Ich bleibe bei Inter“

Laut zahlreichen Medienberichten der vergangenen Wochen soll Marko Arnautovic bei seinem Klub Inter auf der Verkaufsliste stehen. Der ÖFB-Rekordteamspieler äußerte sich nun gegenüber der APA zu seiner Zukunft.

„Ich weiß nicht, was die alle schreiben, die schreiben einfach irgendetwas aus der Luft. Mit mir oder mit meinem Manager hat niemand gesprochen. Ich habe einen Vertrag bei Inter, ich bin sehr glücklich bei Inter und ich bleibe bei Inter“, erklärte Arnautovic, der noch bis Sommer 2025 beim italienischen Meister unter Vertrag steht.

Der 35-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison fünf Tore in der Serie A, in der Champions League konnte er zwei Treffer beisteuern.

(APA) / Artikelbild: Imago