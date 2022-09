Arnautovic: „Man kann ungefähr sagen, dass wir unverdient verloren haben“

Das ÖFB-Team kassiert zum Abschluss der UEFA Nations League in Gruppe A1 im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Kroatien eine 1:3-Niederlage.

Österreich beendet die Gruppe somit als Letzter und steigt in die Liga B ab. Marko Arnautovic avancierte mit seinem 104. Einsatz im ÖFB-Trikot zum Rekordteamspieler, haderte nach dem Spiel allerdings mit seiner vergebenen Großchance: „Wenn wir die zwei Tore machen in der ersten Halbzeit dann sieht es ganz anders aus. Baumi ist mitten aufs Tor zugelaufen, ich denke, dass es bei mir ein spitzer Winkel war, ich habe den Ball gut getroffen, aber der Tormann hat auch sehr gut gehalten. Mit einem Tor hätten wir auf Konter gehen können, leider war es nicht so. Die Effizienz muss wahrscheinlich besser werden, wir müssen vorne mehr Tore machen. Wenn jetzt Kritik an den Angreifern kommt, nehme ich die natürlich an. Ich stehe vor der Mannschaft und werde sie immer verteidigen. Man kann ungefähr sagen, dass wir unverdient verloren haben.“

Bei seinem Rekordspiel musste Arnautovic in der 61. Minute das Feld verlassen, sehr zum Unmut des Angreifers. „Es war Ärger da, da ich weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ich bin einen kurzen Moment sauer, aber der Trainer hat die Entscheidung getroffen und die muss man respektieren und das Leben geht weiter„, sagte Arnautovic im ORF-Interview.

Bild: GEPA