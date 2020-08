via

via Sky Sport Austria

SIPG Shanghai mit Marko Arnautovic ist in der chinesischen Fußball-Super-League weiter ungeschlagen.

In der fünften Runde am Sonntag gab es mit einem 1:1 (0:0) gegen Shijiazhuang Ever Bright das zweite Remis.

Das Shanghai-Tor gelang Hulk (69.). Arnautovic spielte im Angriff durch, sein viertes Saisontor blieb dem Wiener aber verwehrt.

(APA)

Bild: GEPA