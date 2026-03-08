Arnautovic mit Tor und Assist bei Roter-Stern-Erfolg

Marko Arnautovic hat am Sonntag beim 4:0-Erfolg von Tabellenführer Roter Stern Belgrad gegen Napredak Krusevac in der serbischen Fußball-Meisterschaft ein Tor erzielt und ein weiteres vorbereitet.

Der 36-jährige ÖFB-Rekordtorschütze hält damit bei fünf Liga-Saisontoren, inklusive Europa League war er siebenmal erfolgreich. Alle Treffer fielen im Sonntagsspiel bereits in der ersten Hälfte, Arnautovic war nach dem Seitenwechsel nicht mehr auf dem Feld.

(APA)/Beitragsbild: Imago