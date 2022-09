Arnautovic scherzt über ÖFB-Zukunft: „Würde sogar kommen, wenn es mit Fußball nicht mehr läuft“

via

via Sky Sport Austria

Marko Arnautovic sprach auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League Spiel gegen Frankreich über seine potenzielle Zukunft als Nationalspieler und wusste dabei zu scherzen: „Wenn es mit dem Fußball nicht mehr läuft würde ich mich immer noch einberufen lassen. Eine Woche Urlaub, bist halt dann mit den Jungs. Ich würde mich weiter einberufen lassen nur damit ich dann mit den Jungs bin und wir sitzen können, quatschen können.“

Bald Rekordspieler

Arnautovic steht kurz davor, einen Rekord zu brechen: Der 33-Jährige wird bald Andreas Herzog als Rekordnationalspieler des ÖFB-Teams ablösen. Auf die Frage ob er froh darüber ist, seinen ehemaligen ÖFB-Coach als Rekordspieler abzulösen, antwortet Arnautovic trocken: „Ich bin froh, dass es weitergeht. Aber froh, dass ich ihn abgelöst habe oder dass da jetzt eine Riesenfeier stattfindet, das nicht.“ Dabei betont Arnautovic wie wichtig Herzog für ihn in seiner Laufbahn war: „Für mich war er wichtig als Mensch, als Person – in meinem Leben und auch in meiner Karriere.“