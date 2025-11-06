Goldtor & Verletzung: Arnautovic bei Roter-Stern-Sieg im Mittelpunkt

Marko Arnautovic hat Roter Stern Belgrad am Donnerstag zum ersten Erfolg in der Europa League geschossen.

Der von seiner Muskelverletzung im Oberschenkel genesene ÖFB-Rekordtorschütze avancierte beim 1:0 des serbischen Meisters gegen Lille mit einem verwandelten Elfmeter in der 85. Minute zum Matchwinner. Für den 36-Jährigen war es das vierte Pflichtspieltor in der laufenden Saison, das zweite in der Europa League. Sein Team hält nach vier Spielen bei vier Punkten.

Drei Minuten nach seinem Goldtor wurde Arnautovic angeschlagen ausgewechselt. Eine genauere Diagnose gibt es noch nicht.

Freiburg siegt

Der SC Freiburg hat indes Kurs auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale gehalten. Beim französischen Erstligisten OGC Nizza gewannen die Deutschen mit 3:1 (3:1) und feierten den dritten Sieg im vierten Europapokal-Auftritt der Saison.

Johan Manzambi (29.), Vincenzo Grifo (39., Foulelfmeter) und Derry Scherhant (42.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für die komfortable Freiburger Führung. Kevin Carlos (25.) hatte Nizza in Führung gebracht. Bei Freiburg standen Philipp Lienhart und Junior Adamu in der Startelf.

Wimmer verliert mit Bratislava – Mainz schlägt Fiorentina in letzter Minute

In der Conference League kassierten Linksverteidiger Kevin Wimmer und Co. im Dress von Slovan Bratislava im finnischen Tampere bei KuPS Kuopio mit einem 1:3 die dritte Niederlage. Mainz hingegen siegte zum dritten Mal in Folge, gegen Rapid-Bezwinger Fiorentina gab es dank eines späten Treffers von Lee Jaesung (95.) einen 2:1-Erfolg. Philipp Mwene wurde bei den deutschen Gastgebern zur Pause ausgetauscht. Weiter beim Punktemaximum halten auch Celje nach einem 2:1 gegen Legia Warschau und Samsunspor nach einem 3:0 gegen die Hamrun Spartans.

