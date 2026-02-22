Arnautovic-Tor bei Derbysieg von Roter Stern
ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic hat am Sonntag beim 3:0-Derbysieg von Roter Stern Belgrad gegen den Erzrivalen Partizan ein Tor beigesteuert.
Der 36-jährige Wiener traf von knapp außerhalb des Strafraums zum 2:0 (56.), danach lief er sofort in die feiernde Fankurve. Für Arnautovic war es das sechste Saisontor, das vierte in der Liga. Die weiteren Treffer erzielten Vasilije Kostov (45.+5) und Aleksandar Katai (77.). Serienmeister Roter Stern führt vier Punkte vor Partizan.
(APA)
Bild: Imago