Arnautovic-Tor leitet Comeback-Sieg für Inter ein

Tabellenführer Inter Mailand hat am Samstag in der Serie A auch dank eines Tores von Marko Arnautovic einen 3:2-Comebacksieg gegen Monza gefeiert. Die Mailänder lagen bereits 0:2 zurück, ein Kopfballtreffer von Arnautovic kurz vor der Pause leitete aber die Aufholjagd ein (45.+1). Der ÖFB-Teamstürmer traf nach Kopfballvorlage von Denzel Dumfries aus kurzer Distanz. Es war sein fünftes Pflichtspieltor in dieser Saison, sein zweites in der Liga.

Arnautovic nach 69 Minuten ausgewechselt

Arnautovic stand erstmals seit Mitte Februar in der Liga in der Startformation. Auch damals gegen Fiorentina (2:1) hatte der 35-Jährige per Kopf getroffen. Zudem gelang dem Wiener vor zwei Wochen im Cup-Viertelfinale gegen Lazio Rom (2:0) ein Traumtor.

Arnautovic war gegen Monza bis zur 69. Minute im Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt stand es dank eines sehenswerten Schusses von Hakan Calhanoglu (64.) bereits 2:2. Für den Endstand sorgte ein Eigentor des von Inter-Kapitän Lautaro Martinez bedrängten Giorgos Kyriakopoulos (77.).

Titelverteidiger Inter vergrößerte den Vorsprung auf den ersten Verfolger SSC Napoli, bei dem man vergangene Woche nach langer Führung nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, mit dem vierten Liga-Heimsieg in Folge vorübergehend auf vier Punkte. Die Neapolitaner sind erst am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Fiorentina im Einsatz.

