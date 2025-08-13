ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic geht davon aus, dass Österreich die WM-Qualifikation schaffen kann. „Es wäre für mich eine Ehre, noch einmal Österreich zur WM zu bringen“, sagte Arnautovic am Mittwoch bei einem Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an der österreichischen Botschaftsresidenz in Belgrad. „Ich habe einen Riesenstolz, für das Nationalteam zu spielen.“

Arnautovic – ein Wiener mit serbischen Wurzeln – spielt seit wenigen Wochen beim serbischen Spitzenclub Roter Stern Belgrad. Zuvor hatte auch Rapid Interesse am Angreifer gezeigt, schlussendlich aber bekam Serbiens Serienmeister den Zuschlag. Der 36-Jährige sagte, er sei dankbar gegenüber Rapid. „Es ist letztendlich da hin gegangen, wo mein Herz mehr schlägt.“

Stocker dankt Arnautovic

Stocker wünschte dem 36-Jährigen das Allerbeste und dankte ihm für das persönliche Gespräch und Kennenlernen. Bereits im Vorfeld seines Belgrad-Besuches hatte der Kanzler auf die verbindende Kraft des Sports verwiesen. „Marko Arnautovic steht für die starken menschlichen Bande zwischen Österreich und Serbien. Unser Land hat Marko Arnautovic viel zu verdanken“, sagte Stocker.

Österreichs Weg zur Fußball-WM 2026 geht bereits im September weiter. Da stehen die Qualifikationsspiele gegen Zypern (6. September/Heimspiel in Linz) und gegen Bosnien-Herzegowina (9. September/Auswärtsspiel in Zenica) an. Die ersten beiden Duelle gegen Rumänien und San Marino hat die ÖFB-Auswahl für sich entschieden.

(APA) / Bild: GEPA