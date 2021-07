Arnautovic-Transfer: Bologna wird ungeduldig und schaltet Anwälte ein

via

Der Transfer von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic von Shanghai Port zum FC Bologna ist weiterhin noch nicht offiziell. Eine Einigung zwischen Bologna und Arnautovic soll es bereits geben, dennoch hakt der Wechsel.

Nun wird auch der FC Bologna ungeduldig. Wie “TottoBolognaWeb” berichtet, schaltet der italienische Klub nun Anwälte ein, um Arnautovic in den Gesprächen mit seinem Arbeitgeber zu unterstützen. Die Chinesen dürften sich aktuell weigern, direkten Kontakt zum FC Bologna aufzunehmen.

Eine Freigabe aus China fehlt weiterhin. Die letzten Details was die Auflösung des ursprünglich noch bis Jahresende 2022 laufenden Vertrags in Shanghai betreffen, sind noch nicht geklärt. Es geht dem Vernehmen nach um rund vier Millionen Euro, die Arnautovic als Abfindung kassieren will.

Sollte der Wechsel in den kommenden zwei Wochen nicht abgeschlossen sein, will sich Bologna ernsthaft mit Alternativen zu Arnautovic beschäftigen.

