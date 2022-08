Arnautovic-Transfer zu United geplatzt

Ein Transfer von Marko Arnautovic zu Manchester United ist wohl vom Tisch. Wie die Kollegen von Sky Sports UK und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, will sich United nicht weiter um den 33-jährigen ÖFB-Teamspieler bemühen, nachdem der FC Bologna zuvor das erste United-Angebot in Höhe von kolportierten neun Millionen Euro abgelehnt hat.

Manchester United won’t sign Marko Arnautović this summer. Deal off and talks will not continue after opening bid turned down by Bologna. ⛔️🔴 #MUFC

Arnautović wanted the move but Man Utd decided internally against the deal. First call, @lauriewhitwell – it’s confirmed. pic.twitter.com/WVyb143znZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022