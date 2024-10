Arnautovic trifft bei Inter-Sieg gegen Roter Stern

Marko Arnautovic hat seinen ersten Saisoneinsatz in der Startelf von Inter Mailand mit einem Tor veredelt. Der ÖFB-Rekordteamspieler erzielte beim 4:0 des italienischen Meisters gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League das 2:0.

Arnautovic hatte in dieser Saison in Summe noch keine Hälfte gespielt, das 0:0 der Mailänder bei Manchester City zum Auftakt hatte der 35-Jährige erkrankt verpasst. Am Dienstag aber stand der Sohn eines Serben in einem für ihn emotionalen Spiel in der Startelf und bejubelte seinen fünften Champions-League-Treffer (59.).

Das Einschieben, nachdem Mahdi Taremi am Sechzehner den Ball erobert und quergelegt hatte, war für Arnautovic eine leichte Übung. Nach dem verpassten Doppelpack wurde er durch Lautaro Martinez ersetzt, der nur sieben Minuten bis zum 3:0 brauchte (71.). Hakan Calhanoglu hatte die Nerazzurri mit einem von der Mauer abgefälschten Freistoß auf Kurs gebracht (11.). Auch Taremi wurde von Arnautovic nach dem verwerteten Elfer noch geherzt (81).

Alle Tore:

1:0 – Calhanoglu

2:0 – Arnautovic

3:0 – Martinez

4:0 – Taremi

(Red.)

Bild: GEPA