Arnautovic trifft bei Inter-Sieg gegen Salernitana

Marko Arnautovic hat am Freitagabend über seinen dritten Treffer für Inter Mailand jubeln dürfen.

Der 34-jährige ÖFB-Teamstürmer sorgte im Heimspiel der 25. Runde beim 4:0 von Serie-A-Tabellenführer Inter gegen Schlusslicht Salernitana in der letzten Aktion des Spiels in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt. Die Mailänder bauten den Vorsprung auf Verfolger Juventus Turin nach 24 gespielten Partien auf zehn Punkte aus.

Für Inter war es der achte Pflichtspielsieg in Folge. Den Grundstein dafür legten Marcus Thuram (17.), Lautaro Martinez (19.) und Denzel Dumfries (40.) schon vor der Pause. Arnautovic kam nach einer Stunde anstelle von Martinez aufs Feld und traf unmittelbar vor dem Schlusspfiff nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz. Zuvor hatte der Angreifer nur am 29. Dezember 2023 beim 1:1 bei Genoa getroffen – und auch einmal in der Champions League.

(SID) / Artikelbild: Imago