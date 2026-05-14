Arnautovic trifft im Cupfinale und jubelt über das Double

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic hat mit Roter Stern Belgrad das serbische Fußballdouble geholt.

Gut zwei Wochen nach dem Gewinn der Meisterschaft entschied der Hauptstadtclub am Mittwoch in Loznica das Cupfinale gegen Vojvoidina für sich. Der 37-Jährige erzielte nach einem 0:2 zur Halbzeit in der 53. Minute das Anschlusstor, der Ausgleich fiel in der 97. Minute. Eine Minute darauf wurde Arnautovic ausgetauscht. Nach torloser Verlängerung endete das Elfmeterschießen 5:4.

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