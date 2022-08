Arnautovic trifft mit Bolona auf Salzburgs CL-Gegner Milan

Marko Arnautovic tritt am Samstag (20:45 Uhr) mit Bologna in der dritten Runde der italienischen Serie-A auswärts bei Salzburgs Champions-League-Gegner AC Milan an. Der ÖFB-Legionär traf in den bisherigen beiden Saisonspielen und geht mit gehörig Selbstvertrauen in das Duell mit dem Titelverteidiger. Unterdessen kehrt Paulo Dybala mit AS Roma zu seiner „alten Liebe“ Juventus zurück.

Bologna blieb in der noch jungen Saison bisher sieglos. Auf die Auftaktniederlage bei Lazio Rom folgte vergangene Woche ein Remis gegen Hellas Verona. Beide Male erzielte Arnautovic den einzigen Treffer der „Rot-Blauen“. Im kommenden Duell mit Titelverteidiger AC Milan dürften die Trauben wohl etwas höher hängen. Bologna konnte nur eine der letzten 25 Begegnungen mit dem Team von Stefano Pioli für sich entscheiden. Die „Rossoneri“ sind außerdem seit 18 Liga-Spielen ungeschlagen.

Rückkehr von Dybala

Dybala wird am Samstag in seine alte Wirkungsstätte, das Allianz Stadium in Turin, zurückkehren, wo er mit 68 Treffern Rekordtorschütze ist. Mit seinem neuen Verein, der AS Roma, könnte der Argentinier den dritten Sieg im dritten Saisonspiel einfahren. Juventus ist mit einem Erfolg und einem Unentschieden ebenfalls noch ungeschlagen. Die vergangenen drei Duelle konnten die Turiner allesamt für sich entscheiden.

Tabellenführer Napoli reist am Sonntag zur AC Fiorentina, wo sie bei ihren vergangenen drei Ligaspielen jeweils gewonnen haben. Vizemeister Inter Mailand trifft bereits am (heutigen) Freitag auf Sturms Europa-League-Gegner Lazio Rom. Inter-Trainer Simone Inzaghi kehrt zu seinem ehemaligen Verein zurück, der in den vergangenen drei Liga-Heimspielen gegen die Mailänder ungeschlagen blieb.

(APA)/Bild: GEPA