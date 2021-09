Arnautovic über Foda-Kritik: “Ich gebe dem Trainer überhaupt nicht die Schuld”

ÖFB-Angreifer Marko Arnautovic hat sich am Mittwochabend im Rahmen des Vorlaufs zur Champions-League-Partie zwischen Inter Mailand und Real Madrid bei Sky auch zur jüngst immer stärker werdenden Kririk an ÖFB-Teamchef Franco Foda geäußert.

“Ich habe es schon nach dem Spiel angesprochen. Ich gebe dem Trainer überhaupt nicht die Schuld. Für mich ist ein Trainer nie schuld, für mich sind es immer die Spieler”, sagte Arnautovic.

Der Stürmer in Diensten des FC Bologna suchte dabei die Fehler vielmehr bei sich und seinen Nationalteam-Kollegen. “Wir stehen am Platz, müssen es richten und hundert Prozent am Platz geben. Das haben wir nicht gegeben und nicht gezeigt. Deswegen sind die letzten zwei Spiele auch nicht so verlaufen, wie wir wollten”, so Arnautovic weiter.