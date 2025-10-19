Arnautovic überzeugt mit Tor und Assist bei Roter-Stern-Kantersieg

Marko Arnautovic hat am Sonntag den 6:1-Heimsieg von Tabellenführer Roter Stern Belgrad gegen FK IMT Belgrad in der serbischen Fußball-Meisterschaft mustergültig eingeleitet.

Der ÖFB-Rekordtorschütze erzielte früh seinen zweiten Saisontreffer (15.) und bereitete acht Minuten später auch noch das zweite Tor seines Teams vor. Roter Stern hält als makelloser Tabellenführer nach zehn Siegen bei einem Torverhältnis von 41:7.

Arnautovic und sein Team gastieren am Donenrstag bei ÖFB-Mitspieler Florian Grillitsch und Sporting Braga – das Duell ist ab 18 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria sowie mit Sky Stream zu sehen!

(APA/Red).

Beitragsbild: Imago.