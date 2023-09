Arnautovic und Inter enttäuschen: Nur Remis bei Sociedad

Real Sociedad und Inter Mailand trennten sich in San Sebastian zum CL-Auftakt mit einem 1:1-Unentschieden (1:0). Marko Arnautovic gab sein Startelf-Debüt für die Italiener, wurde aber in der 55. Minute ausgetauscht. Für die Basken hatte Brais Mendez bereits in der 4. Minute getroffen, Lautaro Martínez (87.) glückte spät der Ausgleich.

