Triplepack gegen Klagenfurt: Avdijaj erzielt drei Tore in 30 Minuten

Donis Avdijaj und der TSV Hartberg sind am besten Weg, einen deutlichen Sieg gegen Austria Klagenfurt einzufahren. Der 27-Jährige glänzte beim Bundesliga-Spiel gegen die Kärntner mit einem Hattrick innerhalb von 30 Minuten.

Avdijaj brachte Hartberg bereits in der 2. Minute in Führung. Die weiteren Tore fielen in der 16. und 33. Minute. Die Partie endete mit einem 3:2 für die Oststeirer.

1:0 – 2. Minute

2:0 – 16. Minute

3:0 – 33. Minute

5426 663 Donis Avdijaj Position Mittelfeld Verein TSV Egger Glas Hartberg

Bild: GEPA