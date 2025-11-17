Arnautovic vor Bosnien: „Größtes Spiel meiner Karriere“

Marko Arnautovic hat keinen Zweifel daran gelassen, welche Bedeutung er dem entscheidenden WM-Qualifikationsmatch der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr) im ausverkauften Wiener Happel-Stadion gegen Bosnien-Herzegowina beimisst. „Für mich ist es das wichtigste und größte Spiel in meiner Karriere“, erklärte der ÖFB-Rekordteamspieler und -Rekordtorschütze am Montag auf der Abschlusspressekonferenz.

In seinem bisher letzten Auftritt im Prater vor einem Monat erzielte Arnautovic beim 10:0 gegen San Marino vier Treffer und überflügelte damit Toni Polster als erfolgreichsten Nationalteam-Goalgetter. „Das war ein großer und schöner Moment, aber das morgen ist noch einmal ein Level darüber“, sagte der 36-Jährige. „Meine ganze Familie ist hier. Ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel zu spielen.“

ÖFB-Team „wird 100 bis 120 Prozent geben“

Man müsse „mit positiver Energie“ in die Partie gehen, forderte Arnautovic. „Jedem ist bewusst, was dieses Spiel bedeutet. Ich bin mir ziemlich sicher, die Mannschaft wird 100 bis 120 Prozent geben. Wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen.“

Dass von den knapp 50.000 Zuschauern ein nicht unwesentlicher Teil im Lager der Bosnier sein dürfte, interessiert den Wiener herzlich wenig. „Je voller das Stadion ist, desto besser“, betonte Arnautovic, der gemeinsam mit seinen Kollegen am Montag noch einmal Zuspruch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erhielt. „Das ist etwas Tolles und Schönes, dass der Präsident zu uns kommt und ein bisschen mit uns redet. Er hat uns mitgegeben, dass er sehr stolz auf uns ist und dass wir schauen sollen, dass wir zur WM fahren“, erzählte der 129-fache ÖFB-Teamspieler (47 Tore).

(APA)/Bild: GEPA