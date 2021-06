via

via Sky Sport Austria

Fußball-Star Marko Arnautovic hat sich noch vor der anstehenden EM gegen das Coronavirus impfen lassen.

Der 32-jährige Wiener warb in einem Video, das am Samstag in den Sozialen Netzwerken verbreitet wurde, für die Initiative “Österreich impft” des Roten Kreuzes und der Bundesregierung. “Ich lasse mich impfen, damit ich meine Familie und meine Freunde damit schütze”, sagte Arnautovic. “Ich würde euch bitten, euch impfen zu lassen, damit wir endlich Corona besiegen können.”

(APA)

Bild: GEPA