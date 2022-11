Arnautovic zieht als zweitbester ÖFB-Schütze mit Krankl gleich

via

via Sky Sport Austria

Marko Arnautovic hat Österreichs Fußball-Nationalteam am Mittwoch in Malaga nicht nur vor einer Blamage bewahrt. Mit seinem späten Tor zum 1:0-Sieg im Test gegen Andorra zog der 33-jährige Wiener in der ewigen ÖFB-Schützenliste mit 34 Treffern auch mit Hans Krankl gleich.

Mehr Tore als die beiden, nämlich 44 in offiziellen Länderspielen, hat nur Toni Polster für Österreich erzielt. Mit mittlerweile 105 Länderspielen ist Arnautovic seit diesem Jahr auch Rekordnationalspieler.

Die Spieler mit den meisten Toren im österreichischen Fußball-Nationalteam:

1. Toni Polster 44 Tore (in 95 Länderspielen/im Team 1982-2000)

2. Hans Krankl 34 (69/1973-1985)

2. Marko Arnautovic 34 (105/seit 2008)

4. Johann Horvath 29 (46/1924-1934)

5. Erich Hof 28 (37/1957-1968)

5. Marc Janko 28 (70/2006-2019)

7. Toni Schall 27 (28/1927-1934)

8. Matthias Sindelar 26 (43/1926-1937)

8 . Andreas Herzog 26 (103/1988-2003)

10. Karl Zischek 24 (40/1931-1945)

(APA)/Bild: GEPA