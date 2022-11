Arsenal baut Tabellenführung nach ManCity-Patzer aus

via

via Sky Sport Austria

Arsenal London hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League einen 2:0-Auswärtserfolg bei den Wolverhampton Wanderers gefeiert und überwintert dank des Patzers von Manchester City mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Die beiden Treffer beim am Ende souveränen Auswärtssieg der Gunners erzielte Martin Ödegaard. Die Führung erzielte der Norweger nach einem Zuspiel von Fabio Viera aus kurzer Distanz (55.). Eine Viertelstunde vor Schluss verwertete er einen Abpraller (75.). Arsenal hält nach 14 Spieltagen bei 37 Punkten. Die Wolves um den langzeitverletzten ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic überwintern als Tabellenletzter.

(APA).

Bild: IMAGO