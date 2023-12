Arsenal bei Aston Villa am Samstag, Tottenham vs. Newcastle am Sonntag live in UHD – die Premier League live und exklusiv bei Sky

Crystal Palace gegen FC Liverpool ab 13:20 Uhr und Aston Villa gegen FC Arsenal ab 18:20 Uhr am Samstag live auf Sky Sport Premier League

Das „Match of the Week” aus dem Tottenham Hotspur Stadium am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein – Jonas Friedrich kommentiert

Sky zeigt am Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 16. Spieltags der Premier League live

Women’s Super League: Spitzenspiel FC Arsenal gegen FC Chelsea am Sonntag ab 13:15 Uhr live auf Sky Sport Mix

Wien, 8. Dezember 2023 – Aston Villa bleibt das Überraschungsteam der Premier League und verdrängt mit dem 1:0-Erfolg über Manchester City die Cityzens von Rang drei. Nun empfängt die Elf von Unai Emery den aktuellen Spitzenreiter FC Arsenal, dem gegen Luton in der 97. Minute noch der 4:3-Siegtreffer gelang. Das Match ist am Samstag ab 18:20 Uhr auf Sky Sport Premier League zu sehen.

Verfolger Liverpool eröffnet zuvor am Mittag den 16. Spieltag und gastiert bei Crystal Palace. Dank eines Arbeitssiegs über Schlusslicht Sheffield United festigten Jürgen Klopp und die Reds ihren zweiten Tabellenplatz.

Spurs empfangen Magpies

Den Abschluss des Spieltags bilden Tottenham Hotspur und Newcastle United am späten Sonntagnachmittag. Beide verloren am gestrigen Donnerstag und sind vorerst nicht mehr auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Für die Spurs ist es – nach einem sensationellen Saisonstart mit 26 Punkten aus zehn Spielen – bereits die fünfte sieglose Partie in Folge. Im Duell mit den Magpies soll die Negativserie nun gestoppt werden.

Ab 17:00 Uhr begrüßen die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein gemeinsam mit Jonas Friedrich die Zuschauer:innen zum „Match of the week“ auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League. Sky Q Kund:innen können die Partie zusätzlich in UHD genießen.

Sky zeigt am Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 16. Spieltags der Premier League live, u. a. Luton Town gegen Manchester City am Sonntag ab 14:50 Uhr. Das Team von Pep Guardiola ist mittlerweile seit vier Spielen sieglos und läuft ebenfalls Gefahr, den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Die Partien Sheffield United gegen FC Brentford und Wolverhampton Wanderers gegen Nottingham Forest sind für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16:00 Uhr im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live zu sehen.

Die WSL am Wochenende live auf Sky

Am Wochenende überträgt Sky darüber hinaus drei Spiele des 9. Spieltags der Women’s Super League, u. a. das Spitzenspiel am Sonntag zwischen dem Tabellenzweiten FC Arsenal und dem Spitzenreiter FC Chelsea live aus dem Emirates Stadium ab 13:15 Uhr auf Sky Sport Mix. Abends trifft außerdem noch Tottenham Hotspur auf Manchester United (19:35 Uhr, Sky Sport Top Event). Die Begegnung Manchester City gegen Aston Villa ist bereits am Samstag ab 12:50 Uhr live auf Sky Sport Mix zu sehen.

