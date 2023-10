Arsenal empfängt Manchester City zum Spitzenspiel

In der englischen Fußball-Premier-League kommt es am Sonntag zum Abschluss der achten Runde in London zum Spitzenspiel von Arsenal gegen Tabellenführer und Titelverteidiger Manchester City (ab 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Den drittplatzierten Gunners fehlt vor dem Gipfeltreffen nur ein Zähler auf den Rivalen. Das wie Arsenal noch ungeschlagene Tottenham lauert punktegleich mit dem Vizemeister auf Rang zwei, die Spurs haben am Samstag in Luton eine ungleich leichtere Aufgabe vor sich.

Manchester City und Arsenal strauchelten zuletzt in unterschiedlichen Bewerben. Die Mannschaft von Pep Guardiola unterlag im Cup Newcastle und in der Liga Wolverhampton, rehabilitierte sich unter der Woche in der Champions League aber mit einem 3:1 in Leipzig. Guardiola hat trotz der Ausrutscher größtes Vertrauen in seine Mannen um Torjäger Erling Haaland und Julian Alvarez.

Guardiola glaubt an sein Team

„Wenn jemand glaubt, ich werde an meinen Spielern zweifeln oder an dem, was wir diese Saison erreichen werden, liegt er falsch. Ich vertrauen diesen Jungs uneingeschränkt, egal ob im Sieg oder in der Niederlage, weil ich sie im Training sehe, wo sie ihre Mentalität stets unter Beweis stellen. Und jetzt geht es zu Arsenal, um dort unser Spiel zu machen“, erläuterte der Spanier.

Arsenal ist nicht zuletzt deshalb auf Revanche aus, weil man in der Vorsaison in beiden Liga-Duellen mit City den Kürzeren zog und trotz zwischenzeitlich großen Vorsprung letztlich fünf Punkte hinter dem Meister landete. Vor der Neuauflage plagen Trainer Mikel Arteta Verletzungssorgen, seine Offensiv-Kapazunder Gabriel Martinelli und Bukayo Saka drohen auszufallen. Außerdem ging die Generalprobe in der Champions League mit einem 1:2 in Lens daneben.

(APA) / Bild: Imago