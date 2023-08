Arsenal feiert knappen Sieg gegen Nottingham

Der englische Vizemeister Arsenal ist ebenso wie Titelträger Manchester City tags zuvor erfolgreich in die neue Spielzeit der Premier League gestartet.

Die „Gunners“ feierten am Samstagnachmittag einen verdienten 2:1-Heimerfolg gegen Nottingham Forest, mussten am Ende aber nochmals zittern. Eddie Nketiah (26.) und Bukayo Saka (32.) brachten Arsenal zunächst komfortabel in Führung, der Anschlusstreffer von Taiwo Awoniyi (82.) sorgte aber nochmals für Spannung.

Das Spiel begann aufgrund von Komplikationen beim Faneinlass mit einer halbstündigen Verspätung. Die „Gunners“, bei denen die Millionentransfers Declan Rice und Kai Havertz in der Startelf standen, schnürten Nottingham von Beginn weg in deren Hälfte ein und gingen dank eines abgefälschten Schusses von Nketiah und eines sehenswerten Schlenzers von Saka verdient in Führung. Folgend verabsäumte es die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta, die frühzeitige Entscheidung herbeizuführen, rettete aber trotz des Anschlusstreffers, der eine Schlussoffensive der Gäste einläutete, den Sieg über die Zeit.

Das 1:0 durch Nketiah

Saka macht das 2:0 für Arsenal

Anschlusstreffer durch Taiwo Awoniyi

Die kompletten VIDEO-Highlights gibt’s in Kürze!

Titelverteidiger ManCity siegte bereits gestern gegen Aufsteiger Burnley mit 3:0 (2:0).

(Red.)

Bild: Imago