Arsenal fixiert nach Sieg bei Inter CL-Achtelfinale
Arsenal bleibt auch 2026 in der Champions League ungeschlagen und steht als erster Achtelfinalist in der Königsklasse fest!
Die Gunners gewinnen auswärts gegen Inter Mailand mit 2:1 und stellen weiter die einzige Mannschaft in der Champions League-Ligaphase mit dem Punktemaximum. Gabriel Jesus bringt Arsenal früh in Führung (10.), ehe Petar Sucic in der 18. Minute mit einem traumhaften Schuss für die Nerazzurri ausgleichen kann.
Doch nach etwas über eine halbe Stunde bringt Jesus das Team aus London erneut in Führung (31.). Viktor Gyökeres gelingt in der Schlussphase der Partie das 3:1 für Arsenal und beendet seine persönliche Durststrecke.
Alle Tore:
Tor – 0:1 Gabriel Jesus (10.) | INT-ARS
Tor – 1:1 Petar Sucic (18.) | INT-ARS
Tor – 1:2 Gabriel Jesus (31.) | INT-ARS
Tor – 1:3 Viktor Gyökeres (84.) | INT-ARS
