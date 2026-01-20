Arsenal fixiert nach Sieg bei Inter CL-Achtelfinale

Arsenal bleibt auch 2026 in der Champions League ungeschlagen und steht als erster Achtelfinalist in der Königsklasse fest!

Die Gunners gewinnen auswärts gegen Inter Mailand mit 2:1 und stellen weiter die einzige Mannschaft in der Champions League-Ligaphase mit dem Punktemaximum. Gabriel Jesus bringt Arsenal früh in Führung (10.), ehe Petar Sucic in der 18. Minute mit einem traumhaften Schuss für die Nerazzurri ausgleichen kann.

Doch nach etwas über eine halbe Stunde bringt Jesus das Team aus London erneut in Führung (31.). Viktor Gyökeres gelingt in der Schlussphase der Partie das 3:1 für Arsenal und beendet seine persönliche Durststrecke.

Alle Tore:

Tor – 0:1 Gabriel Jesus (10.) | INT-ARS

Tor – 1:1 Petar Sucic (18.) | INT-ARS

Tor – 1:2 Gabriel Jesus (31.) | INT-ARS

Tor – 1:3 Viktor Gyökeres (84.) | INT-ARS

