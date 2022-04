Arsenal gegen Manchester United am Samstag und das Merseyside Derby Liverpool gegen Everton am Sonntag! Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week” an der Anfield Road zwischen Liverpool und Everton am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

FC Arsenal gegen Manchester United am Samstag ab 13:20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Wien, 22. April 2022 – Eine Galavorstellung lieferten Jürgen Klopp und der FC Liverpool unter der Woche im Nachholspiel gegen Ralf Rangnick und Manchester United. Mit 4:0 besiegten die Reds den Erzrivalen im North-West Derby und bleiben somit weiterhin an Tabellenführer Manchester City dran. Lediglich einen Punkt Vorsprung hat ManCity auf den Tabellenzweiten Liverpool, der nun vor heimischer Kulisse an der Anfield Road den FC Everton im Merseyside Derby empfängt. Gegen die Toffees hofft Klopp dann auch wieder auf Stürmer Roberto Firmino zurückgreifen zu können, der zuletzt verletzungsbedingt fehlte.





Ab 17:00 Uhr begrüßen die Sky Experten Rene Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen am Sonntag im „Match of the Week“ auf Sky Sport 1. Sky Q Kund:innen können das Merseyside Derby zusätzlich in UHD genießen.



Bereits am Samstag gastiert außerdem Manchester United beim FC Arsenal, der zuletzt einen 4:2-Auswärtssieg beim FC Chelsea feiern konnte. Ab 13:20 Uhr kommentiert Hannes Hermann live auf Sky Sport Austria 1.



Sky zeigt am Samstag, Sonntag und Montag alle zehn Spiele des 34. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live, unter anderem FC Chelsea gegen West Ham United am Sonntag (ab 14:50 Uhr auf Sky Sport 1).



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.





Der 34. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:



Samstag:

13:20 Uhr: FC Arsenal – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Manchester City – FC Watford live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: Norwich City – Newcastle United live auf Sky Sport 11

18:20 Uhr: FC Brentford – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1

20:30 Uhr: Highlights Samstag



Sonntag:

14:50 Uhr: FC Chelsea – West Ham United live auf Sky Sport 1

14:50 Uhr: FC Burnley – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 8

17:00 Uhr: „Match of the Week“: FC Liverpool – FC Everton live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD



19:30 Uhr: “What a strike!” – die Highlight-Show live auf Sky Sport 1



Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News



20:50 Uhr: Crystal Palace – Leeds United live auf Sky Sport Austria 2

