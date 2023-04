Arsenal gegen Southampton, Liverpool gegen Nottingham und Newcastle gegen Tottenham: Die Premier League live und exklusiv auf Sky

FC Arsenal gegen FC Southampton am heutigen Freitag ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Maximilian Wöbers Leeds United am Samstag ab 13:20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu Gast beim FC Fulham

FC Liverpool am Samstag ab 15:50 Uhr auf Sky Sport Premier League

Newcastle United gegen Tottenham Hotspurs am Sonntag ab 14:50 Uhr auf Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD und Sky Sport Event

Sky zeigt von Freitag bis Sonntag alle acht angesetzten Spiele des 32. Spieltags der Premier League, acht davon live

„Box2Box – Dein Rückblick” montags um 16:00 Uhr auf Sky Sport News und um 19:30 Uhr auf Sky Sport Premier League

Wien, 21. April 2023 – Bedingt durch das FA-Cup Halbfinale sind die Teams aus Manchester an diesem Wochenende nicht im Ligaeinsatz und so kann der Spitzenreiter FC Arsenal im Titelkampf heute Abend vorlegen. Auf die Gunners wartet eine auf dem Papier einfache Aufgabe, denn der Tabellenletzte aus Southampton kommt ins Etihad (live auf Sky Sport Austria 3 ab 20:50 Uhr). Mit einem Sieg könnte Arsenal wenige Tage vor dem großen Gipfeltreffen den Druck auf den Tabellenzweiten Manchester City erhöhen. Am kommenden Mittwoch kommt es dann zum Showdown zwischen Manchester City und dem FC Arsenal.

Sky zeigt von Freitag bis Sonntag alle acht angesetzten Spiele des 32. Spieltags der Premier League, sechs davon live. Der FC Liverpool spielt am Samstagnachmittag gegen Nottingham Forest und versucht mit einem Sieg den Rückstand auf die internationalen Plätze weiter zu verringern. (Live ab 15:50 Uhr auf Sky Sport Premier League)

Zu einem direkten Duell um Europa zwischen dem 4. und 5. kommt es bei der Partie zwischen Newcastle United und Tottenham Hotspurs am Sonntag (live ab 14:50 Uhr auf Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event).

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.



Der 32. Spieltag der Premier League bei Sky:

Freitag:

20:50 Uhr: FC Arsenal – FC Southampton live auf Sky Sport Austria 3, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Samstag:

13:20 Uhr: FC Fulham – Leeds United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Liverpool – Nottingham Forrest live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Brentford – Aston Villa live auf Sky Sport 7

Sonntag:

14:50 Uhr: Newcastle United – Tottenham Hotspurs live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: AFC Bournemouth – West Ham United live auf Sky Sport 7

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News

Artikelbild: Imago