Arsenal holt Derbysieg bei Tottenham

Arsenal bleibt Titelverteidiger Manchester City in der englischen Premier League vor dem direkten Duell auf den Fersen.

Der Vizemeister setzte sich am Sonntag im Nordlondon-Derby beim Erzrivalen Tottenham mit 1:0 (0:0) durch und liegt zwei Punkte hinter den „Citizens“ auf Platz zwei. Das Goldtor zum dritten Auswärtssieg in Folge gegen Tottenham erzielte Innenverteidiger Gabriel Magalhaes per Kopf nach einem Corner (64.).

Gabriel entscheidet Partie

Nach vier Ligaspielen hält Arsenal bei zehn Punkten, Tottenham dagegen liegt nach der zweiten Niederlage in Folge mit nur vier Zählern in der unteren Tabellenhälfte. Dabei waren die „Spurs“ stark in die kampfbetonte Partie gestartet, verzeichneten auch deutlich mehr Ballbesitz. Arsenal hielt aber trotz hochkarätiger Ausfälle etwa der Mittelfeld-Asse Declan Rice (gesperrt) und Martin Ödegaard (im Länderspiel gegen Österreich verletzt) dagegen und ließ keine zwingende Torchance zu.

Den entscheidenden Corner brachte Offensivstar Bukayo Saka punktgenau zur Mitte, dort traf Gabriel im Fünfmeterraum mit einem wuchtigen, zentral angetragenen Kopfball. Der 26-jährige Brasilianer hat seine Torgefährlichkeit bereits mehrfach bewiesen. In den vergangenen drei Saisonen kam er auf insgesamt zwölf Ligatreffer. Arsenal hat nun zehn seiner elf Liga-Auswärtsspiele im Jahr 2024 gewonnen, einzig im Titel-Duell mit ManCity gab es Ende März ein 0:0.

Die nächste Auflage steigt nächsten Sonntag (um 17.30 Uhr live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) in Manchester. Mit einem Auswärtssieg im Schlager würden die „Gunners“ die Tabellenführung übernehmen.

(APA)

Bild: Imago