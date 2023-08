Arsenal holt Keeper von Ligakonkurrent Brentford

Nach wie vor herrscht beim FC Bayern Ungewissheit, wer das Münchner Tor hüten soll, bis der verletzte Manuel Neuer wieder zurück ist. Zwischendurch wurde auch der Brentford-Keeper David Raya beim Rekordmeister gehandelt, der nun jedoch fix zu Ligakonkurrent Arsenal wechselt.

Der 27 Jahre alte Spanier kommt zunächst per Leihe zu den Gunners, nach einem Jahr hat der PL-Klub aber eine Kaufoption für den Keeper in Höhe von 31 Millionen Euro, die unter Umständen auch zur Kaufpflicht werden könnte

„David ist ein erstklassiger Torhüter, der mit Brentford in der Premier League konstant gute Leistungen gezeigt hat“, meinte Arsenal-Sportdirektor Edu. „Mit David verstärken wir unseren Kader mit Qualität und Tiefe, damit wir in allen Wettbewerben auf höchstem Niveau spielen können.“

