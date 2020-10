Arsenal kommt ohne Özil nach Hütteldorf

via

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mesut Özil wird in der Europa League nicht zu sehen sein. Rapids Gruppengegner Arsenal verzichtete bei der Nominierung seines Europacup-Kaders auf den deutschen Mittelfeldspieler, wie am Donnerstag bekannt wurde. Özil hat seit Anfang März für die “Gunners” keinen Einsatz mehr absolviert. Das Verhältnis zwischen dem Club und dem 31-Jährigen gilt als angespannt.

Die Londoner würden ihren Topverdiener gerne abgeben. Özil will seinen Vertrag bis zum Sommer 2021 aber erfüllen. Rapid trifft in der ersten Runde der Gruppenphase am 22. Oktober daheim auf die Engländer.

