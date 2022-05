Arsenal mit Zinsberger und Wienroither Vizemeister in England

via

via Sky Sport Austria

Arsenal hat in der englischen Fußball-Women’s-Super-League den Meistertitel verpasst. Die Londonerinnen gewannen zwar das Spiel der letzten Runde mit ÖFB-Teamtorfrau Manuela Zinsberger, aber ohne der auf der Bank sitzenden Außenspielerin Laura Wienroither, bei West Ham United mit 2:0, blieben allerdings in der Endtabelle einen Punkt hinter Chelsea. Der Rivale sicherte sich den dritten Titelgewinn in Folge dank einem harterkämpften 4:2-Sieg gegen Manchester United.

Den dritten Champions-League-Startplatz sicherte sich Manchester City. ManUnited schaut als Vierter da durch die Finger. Tottenham, der Arbeitgeber der von Arsenal ausgeliehenen Viktoria Schnaderbeck, musste sich mit Platz fünf begnügen. Birmingham City steht als Absteiger fest, neu in die Zwölferliga kommt dafür Liverpool.

