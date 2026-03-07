Arsenal müht sich ins FA-Cup-Viertelfinale

Der englische Tabellenführer FC Arsenal hat sich ins Viertelfinale des FA Cups gemüht.

Beim Drittligisten Mansfield Town gewann die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta mit 2:1 (1:0) und wendete nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich eine Blamage noch ab. Die Gunners feierten damit zumindest ergebnistechnisch eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch beim deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Noni Madueke brachte Arsenal kurz vor der Pause mit einem satten Abschluss aus 15 Metern in Führung (41.). Der Außenseiter kam jedoch zum Ausgleich: Nach einem folgenschweren Fehlpass des erst 16 Jahre alten Marli Salmon nutzte William Evans die Gelegenheit zum 1:1 (50.). Der kurz zuvorceingewechselte Eberechi Eze (66.) sicherte den Londonern schließlich das Weiterkommen. Ein Klassenunterschied war kaum zu erkennen.

Arsenal ist damit seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen. In der Premier League führen die Londoner die Tabelle an, zudem beendeten sie die Gruppenphase der Champions League als Spitzenreiter.

(SID) / Bild: Imago