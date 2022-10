Arsenal nach Sieg gegen PSV in der KO-Phase

Arsenal wird in der Europa League überwintern. Die Londoner landeten am Donnerstag im Nachtragsspiel gegen PSV Eindhoven den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel. Das Goldtor beim 1:0 (0:0) über die Niederländer erzielte Granit Xhaka (71.). Der Schweizer traf per Halbvolley für den englischen Tabellenführer. Der Wiener Phillipp Mwene spielte im PSV-Team von Ex-Stürmerstar Ruud von Nistelrooy als Rechtsverteidiger durch.

Die Begegnung war im September wegen des Todes von Englands Königin Elizabeth II. verschoben worden. Bereits nächsten Donnerstag kommt es in Eindhoven zum Rückspiel. Schon ein Punkt gegen den ersten Verfolger würde Arsenal reichen, um als Gruppensieger vorzeitig ins Achtelfinale einzuziehen. Der Gruppenzweite duelliert sich im Frühjahr in der Zwischenrunde mit einem Umsteiger aus der Champions League um einen Platz in der Runde der letzten 16.