Arsenal nimmt Gespräche mit Leistungsträger auf

Laut BBC Sport hat Arsenal Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Declan Rice aufgenommen. Es geht um ein neues langfristiges Arbeitspapier.

Der englische Nationalspieler hat sich seit seinem Wechsel im Sommer 2023 von West Ham United für die Vereinsrekordsumme von rund 117 Millionen Euro zu einem der wichtigsten Spieler von Cheftrainer Mikel Arteta entwickelt.

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Rice bei Arsenal noch zwei Jahre – es besteht jedoch bereits die Option, diesen um ein weiteres Jahr zu verlängern.

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