Arsenal ohne Trainer Arteta gegen Manchester City

via Sky Sport Austria

Trainer Mikel Arteta vom englischen Fußball-Spitzenclub Arsenal ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Club aus London am Mittwoch mitteilte, wird der 39-jährige Spanier beim Spitzenspiel gegen Manchester City am Neujahrstag (ab 13.20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) deshalb fehlen. Arteta ist nach Patrick Vieira (Crystal Palace) und Steven Gerrard (Aston Villa) schon der dritte Coach aus dem englischen Fußball-Oberhaus, der sich derzeit in Isolation befindet.

Für Arteta ist es nach März 2020 bereits der zweite positive Corona-Befund. Arsenal liegt in der Tabelle derzeit auf Platz vier, zwölf Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City.

(APA/dpa)

