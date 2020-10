Arsenal-Profi Özil witzelt auf Twitter: “Petr Chech in der Startelf von Rapid”

Mesut Özil musste das gestrige EL-Spiel zwischen SK Rapid Wien und dem FC Arsenal vor dem TV verfolgen. Der 32-Jährige wurde von Arsenal-Trainer Mikel Arteta aussortiert und darf vorerst nicht mehr in der A-Mannschaft spielen. Zumindest seinen Humor hat Özil nicht verloren. So scherzte er gestern Abend auf Twitter mit einem Vergleich zwischen Rapid-Keeper Richard Strebinger und dem ehemaligen Arsenal-Tormann Petr Cech.

Özil twitterte amüsant: „Was für eine Woche für meinen Freund Petr Cech! Am Dienstag: Für den Premier-League-Kader des FC Chelsea nominiert. Donnerstag: In der Startelf von Rapid gegen seinen ehemaligen Klub. Gratulation, Bruder.”

What a week for my friend @PetrCech!

On Tuesday: Named in @ChelseaFC's PL squad for 20/21.

Thursday: Starting for @skrapid against his former club.

Congrats bro!😉😁#UEL

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 22, 2020