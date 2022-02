via

Der FC Arsenal hat trotz einer kuriosen Gelb-Roten-Karte für Youngster Gabriel Martinelli einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um die Champions-League-Plätze eingefahren. Die Gunners siegten durch den Treffer von Gabriel mit 1:0 bei den Wolverhampton Wanderers.

Martinelli sah in der 69. Spielminute innerhalb von Sekunden erst Gelb und dann Gelb-Rot. Er ist der vierte Arsenal-Spieler, der in den letzten sechs Spielen (in allen Bewerben) vom Platz gestellt wird.

Bild: Imago