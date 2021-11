Arsenal schlägt Schlusslicht Newcastle verdient

via

Der FC Arsenal hat nach dem 0:4 gegen den FC Liverpool in der Premier League wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die „Gunners“ besiegten Newcastle United am frühen Samstagnachmittag verdient mit 2:0.

Jungstar Bukayo Saka (56.) und Joker Gabriel Martinelli erzielten die Tore für den Gastgeber. Newcastle wartet nach der siebenten Pleite in dieser Saison (sechs Remis) weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

VIDEO: Aubameyang vergibt Top-Chance

Bild: Imago