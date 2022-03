via

via Sky Sport Austria

Der FC Arsenal hat seine Siegesserie in der Premier League fortgesetzt. Die Gunners gewinnen am Sonntag beim FC Watford mit 3:2 (2:1) und feiern den vierten Sieg in Folge.

Odegaard, Saka und Martinelli erzielten die Treffer für den FC Arsenal. Cucho Hernandez traf zwischenzeitlich per Fallrückzieher zum 1:1-Ausgleich. In der 87. Minute gelang Watford durch Sissoko der Anschlusstreffer zum 2:3.

Was für ein Traumtor! Hernandez trifft per Fallrückzieher

Artikelbild: Imago