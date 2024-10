Arsenal-Star im Fokus von zwei La-Liga-Giganten

Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, hat Arsenal-Mittelfeldspieler Thomas Partey das Interesse des FC Barcelona und von Atletico Madrid auf sich gezogen. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft am Ende der Saison aus, womit er zumindest im Hinblick auf eine Ablösesumme zum Nulltarif zu haben wäre.

Sollte sich der Ghanaer nicht für eine Vertragsverlängerung und somit einen Verbleib bei den Londoner entscheiden, wären beide spanischen Klubs sehr an einer Verpflichtung interessiert. Barcelona sei laut des Berichts schon länger auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler und auch Atletico stünde einer Rückholaktion von Partey offen gegenüber.

Partey spielte bereits von 2015 bis 2020 für die erste Mannschaft der Colchoneros, bevor er sich dann für eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro Richtung Arsenal aufmachte.

Bei den Gunners gehört er in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern unter Coach Mikel Arteta. In der Premier League stand er bislang in jeder Partie in der Startelf.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago