Arsenal-Star vor Wechsel zu Besiktas

Leandro Trossard steht nach exklusiven Sky Sport Informationen kurz vor einem Transfer zu Besiktas.

Eine nahezu vollständige Einigung zwischen Verein und Spieler ist bereits erzielt. Trossard und sein Berater Dirk Hebel haben dem Wechsel soeben grünes Licht gegeben.

Mit dem türkischen Klub hat man dabei einen Vertrag bis 2030 vereinbart. Der FC Arsenal erhält rund 20 Millionen Euro Ablöse für Trossard, der seit 2023 in London spielte. Der Medizincheck ist für Dienstag geplant.