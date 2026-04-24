Arsenal unter Druck: Pflichtsieg gegen Newcastle im Titelkampf

Arsenal steht im Kampf um den Meistertitel in der Premier League vor einem Pflichtsieg. Die Londoner benötigen am Samstag im Heimspiel gegen Newcastle (18:30 Uhr auf Sky – sei mit Sky X live dabei) dringend einen vollen Erfolg, um im Fernduell mit Manchester City nicht an Boden zu verlieren.

Die „Citizens“ führen die Tabelle fünf Partien vor Schluss aufgrund der höheren Anzahl erzielter Treffer an und sind an diesem Wochenende nicht im Liga-Einsatz, weil sie am Samstag im FA-Cup-Semifinale auf Zweitligist Southampton treffen.

Durch Citys 2:1-Heimsieg über Arsenal am vergangenen Sonntag und dem darauffolgenden 1:0 am Mittwoch in Burnley verloren die „Gunners“ erstmals seit über 200 Tagen die Spitzenposition in der Premier League. „Jetzt beginnt das Rennen neu, alles ist komplett offen“, erklärte Arsenal-Coach Mikel Arteta. Sein Team hat auf nationaler Ebene zuletzt vier Mal in Folge verloren. Dennoch sei man „überzeugter denn je“, den ersten Meistertitel seit 2004 zu holen, betonte der Spanier.

Liverpool könnte mit einem Heimsieg über Crystal Palace Rang fünf, der noch zur Champions-League-Teilnahme berechtigt, absichern. Für den Verein von Oliver Glasner bedeutet das Gastspiel an der Anfield Road die Generalprobe für das Semifinal-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag gegen Schachtar Donezk. Kevin Dansos krisengeschütteltes Tottenham könnte mit einem Auswärtssieg gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht Wolverhampton die Abstiegszone verlassen. Die „Spurs“ sind in der Liga seit 28. Dezember des Vorjahres sieglos.

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