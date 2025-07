Arsenal verpflichtet Torhüter Kepa von Chelsea

Der FC Arsenal aus der englischen Premier League hat den teuersten Torwart der Welt Kepa Arrizabalaga unter Vertrag genommen.

Die Gunners verpflichteten den Spanier vom Ligarivalen FC Chelsea. Der 30-Jährige kostet inzwischen nur noch rund sechs Millionen Euro. Bei seinem Wechsel 2018 von Athletic Bilbao hatte Chelsea für Kepa noch 80 Millionen Euro bezahlt. Die höchste Summe, die bislang für einen Keeper ausgegeben wurde.

Der spanische Nationalspieler konnte die Erwartungen der Blues aber kaum erfüllen. In den vergangenen beiden Jahren war Kepa an Real Madrid und nach Bournemouth verliehen. Bei Arsenal wird er die Nummer zwei hinter Stammkeeper David Raya.

Kepa über Titel: „Wir sind so nah dran“

Unter Trainer Mikel Arteta belegte Arsenal in den vergangenen drei Jahren jeweils Platz zwei in der Liga. „Ich denke, wir sind so nah dran, hoffentlich können wir es zusammen erreichen,“ sagte Kepa, der erste Sommerzugang der Gunners. Allerdings soll Nationalteam-Kollege Martin Zubimendi von Real Sociedad kurz vor einem Wechsel zu Arsenal stehen. Auch die Gespräche mit Brentford-Kapitän Christian Norgaard sollen weit fortgeschritten sein.

(SID) / Bild: Imago