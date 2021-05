AS Monaco präsentiert neues Logo

via

via Sky Sport Austria

Viele Vereine wie kürzlich Inter Mailand ändern von Zeit zu Zeit ihr Logo. So auch die AS Monaco, die nun leichte Anpassungen am Vereinsemblem vorgenommen hat.

Die AS Monaco hat ihre neue visuelle Identität vorgestellt. Unter den Schlagworten “RISE, RISK, REPEAT” wurde auch das Logo des Vereins mit einem kleinen Update versehen.

Am Logo der Monegassen wurden nur kleine Veränderungen vorgenommen. Die Form ist gleich geblieben. Lediglich die Farben wurden etwas geändert und die Farbverläufe bzw. Schatten entfernt.

Das Team von Trainer Niko Kovac belegt zwei Spieltage vor Saisonende Rang drei in der Ligue 1.

Bild: Imago